Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів на місяць протягом 2023 року, однак також можуть зрости до 5 млрд доларів у разі продовження обстрілів інфраструктури. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, пише ЕП.

Вона нагадала, що цього року МВФ виділив Україні 2,7 млрд доларів власних ресурсів у рамках екстреного фінансування та спрямував додаткові 2,2 млрд доларів через адміністрований рахунок.

«Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні. Країна зробить свою частину, але вона також потребує потужних зусиль з боку партнерів», – заявила Георгієва.

За поточною оцінкою МВФ, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від 3 до 4 млрд доларів США, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни.

Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш серйозним, діапазон може досягати 5 млрд доларів.