Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п’ятницю, 7 жовтня, підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів у межах інструменту Rapid Financing Instrument, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну», – написав він у Twitter.

Зеленський подякував очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді Фонду за підтримку.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Rapid Financing Instrument. Гроші сьогодні підуть в Україну. Дякую за підтримку @KGeorgieva та виконавчій раді МВФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2022

Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості економіки, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також уточнив, що загальне фінансування від МВФ з початку війни становитиме 2,7 млрд доларів.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні близько 20 млрд доларів.

30 вересня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.