Сполучені Штати виділять Україні 55 млн доларів для підготовки до майбутнього опалювального періоду на тлі російського вторгнення. Про це заявила керівниця Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту в Україну, пише «Укрінформ».

«Перебуваючи в Україні, адміністраторка USAID Саманта Пауер 6 жовтня оголосила про те, що USAID надасть 55 млн доларів США для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими під час розв'язаної Росією брутальної війни», – йдеться у повідомленні USAID.

Там пояснили, що ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до осель українців, закладів медицини та освіти, а також підприємств у всіх регіонах країни. Загалом допомога безпосередньо торкнеться близько 7 млн українців у 19 областях країни.

«USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела палива для лікарень, центрів перебування внутрішньо переміщених осіб та прихистку соціально вразливих громадян, що дозволить забезпечити тепло у приміщеннях протягом зими», – додали в агентстві.

При наданні допомоги першочергова увага приділятиметься тим регіонам, які найбільше потерпіли від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них — Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

«Ці нові кошти є доповненням до тієї значної допомоги, яку USAID надає енергетичному сектору України від початку повномасштабного російського вторгнення ... У рамках цієї ініціативи, USAID вже надало труби та інше обладнання, яке допомогло відновити надання комунальних послуг 22 тис. киян, що втратили доступ до цих послуг внаслідок руйнування цивільної інфраструктури російськими військами», – зазначається в дописі.

При цьому нова допомога надаватиметься в рамках проєкту USAID «Енергетична безпека». Ця програма розрахована на п'ять років і має на меті допомогти Україні створити більш безпечний і прозорий енергосектор, який забезпечує надійне та доступне постачання енергії українцям на тлі зниження залежності від російського газу та електроенергії.

В Агентстві нагадали, що після початку російського вторгнення USAID сприяло Україні в об’єднанні її енергосистеми з європейською, що дозволило країні вперше у її історії експортувати електрику до ЄС.