МВС запустило новий онлайн-сервіс для водіїв

В Електронному кабінеті водія 20 січня з’явилася нова безкоштовна послуга «Керування належним користувачем», за допомогою якої власники авто можуть призначити людину, яка законно користуватиметься їхнім транспортним засобом. Послуга має бути доступна також на Урядовому порталі, проте наразі серед переліку на сайті її немає.

Як зазначають у прес-службі МВС, такий сервіс стане в нагоді в разі автоматичної фото- чи відеофіксації порушення правил дорожнього руху – штраф і сповіщення про нього отримає людина, яка була за кермом, тобто зареєстрований належний користувач, а не власник авто. Раніше така послуга в офлайні була недоступна.

Як призначити належного користувача

Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка хоче стати належним користувачем. Для цього їй необхідно:

авторизуватися в Електронному кабінеті водія;

обрати з переліку послугу «Керування належним користувачем»;

ввести VIN-код автомобіля, яким хочете користуватися: система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, а не про власника;

обрати підставу для належного користування: домовленість із власником; довіреність на право користування автомобілем; договір оренди, найму чи позики; договір фінансового або оперативного лізингу;

ввести e-mail і телефон власника авто;

перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування;

підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після цього власник автомобіля отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури він має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Відтак, той, хто замовив послугу, побачить підтвердження заявки в е-кабінеті водія. Процес надання послуги займає один день.

У МВС додають, що на один транспортний засіб можна призначити не більше одного належного користувача, а видалити його може власник авто – за поданою заявою або автоматично у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач. Стати належним користувачем може лише власник національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.