Мюзикл з успіхом пройшов у містах України

Вийшов перший трейлер кінотеатральної версії мюзикла про українське «розстріляне відродження» «Ти [Романтика] в кіно», який можна буде побачити в кінотеатрах з 10 квітня 2025.

«Ти [Романтика] в кіно» – це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл, який дає можливість побачити українських письменників минулого сторіччя як живих людей, а не як імена з підручників. Історія розповідає про події у будинку «Слово» в Харкові, в якому на початку ХХ століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти, наголошують у Film.Ua Group.

«Вперше на музику поставили історію зради поета Павла Тичини, службу у Третій Штурмовій Володимира Сосюри, розстріл кожного другого з українських письменників у будинку "Слово", самогубство Миколи Хвильового», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у 2024 році засновники проєкту МУР створили музичний альбом про життя письменників «розстріляного відродження». У ньому – 17 композицій, які зв’язані між собою сюжетом. Мюзикл «Ти [Романтика]» тривалістю 45 хвилин розповідає слухачам про найбуремніший період в історії української літератури. До проєкту залучили українських артистів, які озвучують героїв.