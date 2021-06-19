Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску обговорили можливість посилення співпраці країн НАТО та України в Чорному морі. Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Так, Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України. Він також запропонував оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Нагадаємо, що Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства. Оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання і заходи на період до 2025 року.

У ньому також наведено сили і засоби, які Україна готує для участі у програмі «Партнерство заради миру», операціях та місіях Альянсу.