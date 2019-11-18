МЗС України розробило запасний план на випадок провалу Мінських домовленостей

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що відомство має «папку з варіантом номер два». Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

Зазначається, що альтернативою Мінським угодам може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом.

«Я вже багато разів казав, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру», – сказав він.

«І в нас у запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту у загальних рисах», – додав Пристайко.

Деталей очільник МЗС не уточняв, але раніше він озвучував можливі варіанти з миротворцями ООН на лінії розмежування.