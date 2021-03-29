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У Міністерстві закордонних справ заперечили будь-які російські наративи стосовно Тараса Шевченка і засудили діяльність Російського центру науки і культури в Києві. Про це йдеться в коментарі МЗС журналістам «Радіо Свобода».

Ще 9 березня Російський центр науки і культури в Києві організував захід: «Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка».

МЗС України відреагувало на це лише зараз. Там заявили, що заперечують будь-які російські наративи стосовно Тараса Шевченка.

«У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т. Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г.Шевченка», – прокоментували в МЗС.

У відомстві додають, що Російський центр науки і культури в Києві, який є філією російського держагенства «Россотрудничество» – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва.

І, згідно з угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційнокультурних центрів від 1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України.

У РНБО, відповідаючи на запит «Радіо Свобода», розповіли, що розглянуть питання припинення Російським центром науки і культури роботи в Києві, якщо надійде відповідне подання від «президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи».