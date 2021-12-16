Чоловіку провели 12-годинну операцію і відновили здатність самостійно ходити

Ортопеди-травматологи лікарні Першого територіального медичного об’єднання 12 годин поспіль оперували пацієнта, який отримав складний перелом тазу: зайшли в операційну о 18:00 і вийшли вранці о 6:00, але відновили пацієнтові здатність самостійно ходити. Досі таких складних операцій при переломах тазу львівські ортопеди-травматологи не проводили.

58-річний мешканець Червоноградського районуЛьвівщини ішов на будівництво приймати металеві труби і випадково став їх жертвою: близько тонни труб різного діаметру просто впали на нього, повідомили в лікарні.

До Львова чоловіка доставила «швидка». Рентген показав, що у пацієнта складний перелом кісток тазу з двох боків, комбінований переломом шийки лівої стегнової кістки. У ногах пацієнта, які були знерухомлені, уже утворилися тромби. Була велика ймовірність того, що чоловік більше не зможе самостійно ходити. і його життя було під загрозою.

«Це був складний перелом кісток тазу в кількох місцях. Дві клубові кістки відійшли від крижової кістки, яка є продовженням хребта. Через переломи ноги хворого кісково не були з'єднані з хребтом. І поки чоловіка рятували у реанімації, ми думали, як допомогти йому знову самостійно ходити», – сказав ZAXID.NET керівник Центру травми лікарні Віталій Сікліцький.

Рентгенівські знімки пацієнта скерували ортопеду-травматологу з Рівного Олександру Ріхтеру, який вважається одним з найкращих в Україні спеціалістом саме з оперативних втручань на тазу, і запитали його думки, як краще прооперувати пацієнта. А лікар зголосився приїхати до Львова і разом з львівськими колегами прооперувати чоловіка.

До операційної бригати, окрім Олександра Ріхтера, Віталія Сікліцького увійшов і завідувач відділення ортопедії і травматології Василь Рокита. Спільно вони і провели оперцаію, яку ще у Львові не робили. 58-річний пацієнт зі своїми рятівниками ортопедами-травматологами Віталієм Сітліцьким (зліва) і Василем Рокитою

Аби уникнути тромбозу, пацієнту встановили спеціальний кава-фільтр, який запобігає потраплянню тромбів у систему легеневих судин. А тоді провели надскладну 12-годинну операцію у три етапи.

Спершу ортопеди-травматологи стабілізували задні відділи тазового кільця, далі – синтез шийки стегнової кістки. Завершилося оперативне втручання зіставленням фрагментів переднього відділу перелому кісток тазу. Ортопеди-травматологи зайшли в операційну о 18:00 і вийшли вранці о 6:00.

Операція пройшла успішно. Уже наступного дня після надскладної операції пацієнт міг самостійно стати на ноги. Він провів у лікарні понад три тижні і 15 грудня його з лікарні виписали додому.

Цього тижня, як повідомив Віталій Сікліцький, спільно з колегою Олександром Ріхтером, проведуть ще одну операцію жінці, яка отримала також складні переломи кісток тазу.