Американський актор Хоакін Фенікс у ролі Наполеона

Нову режисерську версію історичної драми «Наполеон» Рідлі Скотта з 48 хвилинами нових сцен можна переглянути на Apple TV+. Про це у четвер, 29 серпня, повідомили на офіційному сайті компанії Apple.

Зазначимо, що фільм «Наполеон», який триває 158 хвилин, вийшов 2023 року. Його творцем є 86-річний англійський кінорежисер Рідлі Скотт. Сценаристом фільму став Девід Скарпа. Роль Наполеона зіграв 49-річний американський актор Хоакін Фенікс, який відомий глядачам головною роллю у стрічці «Джокер».

Фільм «Наполеон» розповідає про прихід французького лідера до влади та його стосунки із дружиною Жозефіною, яку у фільмі зіграла 35-річна англійська акторка Ванесса Кірбі. У стрічці показали шість із 81 битви Наполеона. За перший тиждень прокату у листопаді 2023 року фільм зібрав майже 80 млн доларів і став лідером із касових зборів. Загалом фільм отримав у прокаті 221 млн доларів.

Додамо, що фільм «Наполеон» номінували на «Оскар» за візуальні ефекти, постановку та дизайн костюмів. Крім цього, він також отримав номінації на премію BAFTA як найкращий британський фільм. Водночас історики та ЗМІ критикували режисера Рідлі Скотта за невідповідності у біографії та занадто вільну інтерпретацію історії Наполеона.