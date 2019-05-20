На «Арені Львів» облаштували новітній газон за майже 9 млн грн

На стадіоні «Арена Львів» облаштували новий газон

На стадіоні «Арена Львів» 20 травня відбулася інспекція готовності нового газону до проведення матчів національної збірної України з футболу до відбіркових матчів до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

Голова львівської обласної федерації футболу Олександр Шевченко, директор стадіону Юрій Майборода та головний агроном Віктор Книшук оглянули створений за новітніми технологіям напівштучний газон та залишилися задоволеними: трава двох сортів за голландською технологією приживається дуже добре.

Як розповів директор стадіону «Арена Львів» Юрій Майборода ZAXID.NET, аналогів такого газону не має в Україні.

«Такого типу газон є в «Шахтаря» у Київській області, але це тренувальне поле. Це ж єдиний в Україні газон, де офіційно будуть відбуватися матчі. У Європі такий газон є у Нідерландах, де, власне, виробляють цю штучну основу», − розповів Юрій Майборода.

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Окрім того, керівник стадіону переконує, старий газон уже давно потребував заміни. Адже термін його експлуатації давно вийшов.

«Газон, який був у нас, − природний повністю. Він може експлуатуватися в іграх Чемпіонату України в такому режимі максимум чотири роки. І за чотири роки його потрібно міняти. Він у нас експлуатувався сім років», − додав Юрій Майборода.

На заміну газону виділили 7 млн грн з державного бюджету. Однак, за словами керівника стадіону, витрачено було значно більше.

«Фактично ми витратили більше на все пов’язане з облаштуванням цього газону, тому що 7 мільйонів – це вартість штучної трави, яка є основою для натурального газону, і ще деякі складові. Нам довелося ще додатково оплачувати за власний кошт автомобілі, вантажівки, механізми додаткові, робочу силу, довелося підігрівати газон, освітлювати його потужними установками», − розповів Юрій Майборода.

Таким чином через додаткові роботи стадіон витратив на послуги ще приблизно два мільйони гривень. З них 1,5 млн грн керівництво стадіону заборгувало комунальникам за теплоносії та підігрів.

Перша офіційна гра Україна-Сербія на стадіоні відбудеться уже у п'ятницю, 7 червня. До цього на «Арені Львів» планують провести концерт гурту «Антитіла». Однак повноцінно стадіон розпочне свою роботу після запланованих матчів.

До слова, перший кваліфікаційний матч Євро-2020 між збірною України та Сербії відбудеться у п'ятницю, 7 червня, на стадіоні «Арена Львів» (початок — о 21:45), другий матч між національними збірними України та Люксембургу − у понеділок, 10 червня, (21:45).