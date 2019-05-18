Біля «Арени Львів» відкрився найбільший в Західній Україні автобазар. Фото дня

На паркінгах зведеного до Євро-2012 стадіону «Арени Львів» почав працювати автобазар, який уже рекламують як найбільший у Західній Україні. У перший день роботи, 18 травня, на продаж виставили близько 200 автомобілів, хоча надалі організатори розраховують довести їхню кількість до 2500. Працюватиме автобазар лише по суботах з 07:00 до 14:00.

фото Ігоря Мартиніва