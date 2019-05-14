Ціла арена автомобілів: величезний авторинок carbaZar розпочинає роботу у Львові

2500 автомобілів, 12 тисяч продавців та понад 65 тисяч потенційних покупців. Це – рекордно великий авторинок carbaZar, що вже 18 травня розпочинає свою роботу на Арена Львів.

На такий авторинок, де в одному місці можна не лише придбати чи продати авто, а й скористатися супутніми послугами, львів’яни і мешканці області чекали вже давно. Тож новостворений та один з найбільших у Західній Україні авторинків carbaZar не лише обіцяє здивувати величезним вибором, а й задаватиме нові стандарти, покликані зробити купівлю та продаж автомобілів максимально комфортними.

Для цього на carbaZar є всі зручності: від розташування на об’їзній Львова поряд з Головною автостанцією до повного пакету супутніх сервісів. Співзасновники carbaZar вже долучили до співпраці технічних та фінансових партнерів. Продавцям та покупцям автомобілів тут пропонуватимуть вигідне кредитування, ремонт та послуги СТО, продаж запчастин і супутніх товарів, страхування, техогляд та реєстрацію тощо.

Особливо вигідні пропозиції чекають учасників carbaZar-клубу. Щоб стати одним з них та вже зараз отримати знижку на місце під продаж чи паркування, достатньо зареєструватися на сайті carbazar.lviv.ua. Для учасників – це можливість заощадити, а для партнерів – нагода знайти нових клієнтів на авторинку з величезним охопленням. CarbaZar запрошує до співпраці компанії, причетні до автомобільної галузі, щоб разом робити авторинок кращим місцем, де автомобілі швидко продавати і легко купувати. Де є з чого обирати, і при цьому – можна заощадити як час на пошук, так і власні гроші.

«Тут буде проводитися продаж автомобілів: від вживаних до нових, від легкових до вантажних, – розповідає Любомир Ладнюк, співзасновник авторинку carbaZar. – Все, що є, наприклад, в Інтернеті, на сайтах, тут можна буде прийти, подивитися, переглянути, проїхатися. Так само й людина, яка продає, може знайти свого покупця, показати своє авто людині».

Вигідні пропозиції та комплексні послуги, зручне розташування і акції, які будуть проводитися на постійній основі – переваги унікального авторинку carbaZar всі охочі зможуть оцінити вже цієї суботи, 18 травня, завітавши на відкриття авторинку. До речі, з нагоди відкриття, власники жовтих автомобілів отримають безкоштовний в’їзд та паркування на цілий місяць!

Надалі carbaZar працюватиме щосуботи з 7-ї до 14-ї години – приїжджайте та відкривайте для себе грандіозні можливості купівлі та продажу автомобілів на одному з найбільших авторинків Західної України.