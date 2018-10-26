На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом

Витвір штучного інтелекту продали за 432,5 тис. доларів

СвітАндрій Стець, 26 жовтня4240

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На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом
фото The Verge
«Портрет Едмонда Беламі» спочатку оцінювався в 7 тис. – 10 тис. доларів

Картина під назвою «Портрет Едмонда Беламі», створена за допомогою штучного інтелекту, пішла в четвер з молотка на торгах Christie’s в Нью-Йорку за 432,5 тис. доларів.

Створенням картини займався колектив з трьох 25-річних студентів з Франції під назвою Obvious. Вони розробили алгоритм, за допомогою якого комп’ютер може створити оригінальну картину на основі полотен відомих живописців, інформує портал The Verge.

«Ми вдячні Christie’s за надану можливість почати діалог зі світом діячів мистецтва», – йдеться в заяві колективу.

Цікаво, що спочатку лот оцінювався в 7 тис. – 10 тис. доларів.

На полотні зображений чоловік в чорному костюмі з білим коміром. Картина стала першим твором мистецтва, створеним за допомогою штучного інтелекту, який аукціонний дім продав за всю свою 252-річну історію.

Нагадаємо, раніше картина художника Бенксі знищила себе одразу після продажу за мільйон фунтів.

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