На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом

Картина під назвою «Портрет Едмонда Беламі», створена за допомогою штучного інтелекту, пішла в четвер з молотка на торгах Christie’s в Нью-Йорку за 432,5 тис. доларів.

Створенням картини займався колектив з трьох 25-річних студентів з Франції під назвою Obvious. Вони розробили алгоритм, за допомогою якого комп’ютер може створити оригінальну картину на основі полотен відомих живописців, інформує портал The Verge.

«Ми вдячні Christie’s за надану можливість почати діалог зі світом діячів мистецтва», – йдеться в заяві колективу.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8