Кінотеатр був зведений в 1965 році і мав дві зали, що вміщали 800 глядачів

У Шепетівці відбувся аукціон з продажу приміщення колишнього кінотеатру та центру культури. Переможницею стала підприємиця Валентина Ситник, яка запропонувала за лот 22 млн грн.

Як йдеться на сторінці аукціону в Prozorro, торги відбулись у середу, 8 листопада. На них зареєструвались десятеро учасників. Стартова ціна становила 200,4 тис. грн, але в процесі торгів вона зросла у 110 разів. Найбільшу ставку – 22 млн грн – запропонувала підприємиця з Києва Валентина Ситник. На YouControl зазначено, що ФОП жінка зареєструвала в 2011 році, а основним видом діяльності є комп’ютерне програмування.

Будівля міського центру культури та дозвілля на вулиці Героїв Небесної Сотні, 50, має площу 1826,80 м2. Вона була зведена у 1965 році. Колись тут функціонував кінотеатр з двома залами, розрахований на 800 глядачів. Як добре видно на фото, наразі колишній кінотеатр перебуває у вкрай занедбаному стані.

Шепетівська міськрада намагається продати будівлю впродовж п’яти років. У 2018-му колишній кінотеатр продали у розстрочку. Інвестор обіцяв запустити оновлений кінотеатр, однак, обіцянок не дотримався. Після цього було ще декілька спроб продати приміщення. До прикладу, в липні цього року відбувся аукціон, на якому будівлю продали за 23 млн грн, але після торгів переможець передумав підписувати угоду.