На фото безпілотник ВАЛК-1, на який збиратимуть гроші під час аукціону

У суботу, 22 квітня, у Львівській національній філармонії проведуть благодійний аукціон, на якому збиратимуть гроші на підтримку Сил тероборони ЗСУ. Ціль зібрати 1,5 млн грн на безпілотники для 103 бригади ТрО Львівщини.

Аукціон «Сила мистецтва» розпочнеться о 18:00. Учасники матимуть нагоду позмагатись за унікальні лоти українських митців під музичний супровід симфонічного оркестру «INSO-Lviv».

«Ми віримо, що разом з друзями нашого оркестру та усіма небайдужими людьми, які безупинно працюють на перемогу України в цій війні з імперією зла, ми справимось і зберемо необхідну суму. Договір з виробником уже уклали, передоплату здійснили», — зазначили організатори.

Гроші з продажу квитків та придбаних лотів аукціону будуть скеровані на купівлю двох безпілотних авіаційних комплексів – «ВАЛК-1» (відомий як «Валькірія») для 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Ціль аукціону ― 1,5 млн грн.

Квитки на аукціон можна придбати за цим посиланням, а переглянути каталог із лотами можна тут.