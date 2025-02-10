У Чернівецькій області через ускладнення від грипу померла 59-річна жінка. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, це другий випадок смерті через ускладнення від грипу цьогоріч. Медики також розповіли, що захворюваність на грип та ГРВІ в області продовжує зростати.

59-річна буковинка померла від ускладнень, які спричинив грип типу В, повідомило «Суспільне.Чернівці». В 2025 році це вже другий випадок смерті через ускладнення від грипу.

«Раніше померла жінка від ускладнень грипу, зумовлених типом А. Тобто за дуже короткий період ми маємо вже дві смерті від ускладнень», – розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко.

Загалом, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в області зросла на 4,5%. Від початку епідемічного сезону перехворіли понад 83 тисячі людей. 61% з них – це діти.

Додамо, що за минулий тиждень від ускладнень грипу на Львівщині померли двоє 67-річних чоловіків. Хворі мали супутні захворювання і не були вакциновані від грипу.