Карантинні заходи триватимуть з 10 по 21 лютого

З 10 по 21 лютого у школах Ужгорода незалежно від форми власності та усіх закладах позашкільної форми вводиться дистанційне навчання у зв’язку із перевищенням епідпорогу на захворюваність ГРВІ та інші респіраторні хвороби. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Рішення прийняли 7 лютого на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді. Окрім ліцеїв, на дистанційне навчання переходять також мистецькі та спортивні школи, а також ПАДІЮН – за винятком проведення індивідуальних занять.

За даними управління освіти міськради, станом на 6 лютого на онлайн-навчання вже переведено 15 ліцеїв, 1 початкова школа і частина класів у ще двох закладах.

«Лабораторно підтверджено інтенсивну циркуляцію сезонних вірусів грипу В, реєструються також поодинокі випадки захворювань на COVID-19. Рівень захворюваності перевищує значення епідемічного порогу на 39,3 %, дві третини серед захворілих – діти», – зазначили в мерії.

Дитячі дошкільні заклади в Ужгороді працюватимуть у звичному режимі. Наступного разу протиепідемічна комісія збереться 21 лютого, щоб проаналізувати ситуацію із захворюваністю та прийняти рішення – щодо продовження або скасування карантинних заходів.