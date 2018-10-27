На Буковині затримали озброєних наркозлочинців з «товаром» на 10 млн грн

Поліція Чернівецької області припинила діяльність масштабної групи наркозбувачів, вилучивши у них наркотики на 10 мільйонів гривень та зброю.

За повідомленням обласної поліції, до групи наркозбувачів входили 10 чоловіків та одна жінка. Усі фігуранти справи є жителями Чернівців та області віком від 24 до 49 років. Організаторами групи були двоє 49-річних братів-близнюків.

Відзначається, що у кожному з районів Чернівців, а також на Калинівському ринку були свої відповідальні за розповсюдження наркотиків, ще двоє учасників групи працювали в районах області.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання всіх членів угруповання. Упродовж доби поліція здійснила 15 обшуків, під час яких виявила та вилучила велику кількість наркотиків: майже 10 кілограмів амфетаміну, понад 120 кілограмів канабісу, понад 600 доз наркотичного засобу «Бупренорфін» і 25 доз психотропної речовини ЛСД. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить орієнтовно 10 мільйонів гривень.

Окрім цього, правоохоронці вилучили у наркозлочинців нелегальну зброю та боєприпаси: 3 нарізні гвинтівки, 4 пістолети з набоями до них, саморобну мисливську рушницю, обріз мисливської рушниці, 3 гранати, 100 грамів пластиду та майже 100 набоїв різного калібру.

Слідчі оголосили затриманим про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до функціонування наркобізнесу.