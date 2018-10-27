На Буковині затримали озброєних наркозлочинців з «товаром» на 10 млн грн

Організаторами злочинної групи виступили двоє 49-річних братів-близнюків

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 жовтня2280

До теми

Поліція Чернівецької області припинила діяльність масштабної групи наркозбувачів, вилучивши у них наркотики на 10 мільйонів гривень та зброю.

За повідомленням обласної поліції, до групи наркозбувачів входили 10 чоловіків та одна жінка. Усі фігуранти справи є жителями Чернівців та області віком від 24 до 49 років. Організаторами групи були двоє 49-річних братів-близнюків.

Відзначається, що у кожному з районів Чернівців, а також на Калинівському ринку були свої відповідальні за розповсюдження наркотиків, ще двоє учасників групи працювали в районах області.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання всіх членів угруповання. Упродовж доби поліція здійснила 15 обшуків, під час яких виявила та вилучила велику кількість наркотиків: майже 10 кілограмів амфетаміну, понад 120 кілограмів канабісу, понад 600 доз наркотичного засобу «Бупренорфін» і 25 доз психотропної речовини ЛСД. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить орієнтовно 10 мільйонів гривень.

Окрім цього, правоохоронці вилучили у наркозлочинців нелегальну зброю та боєприпаси: 3 нарізні гвинтівки, 4 пістолети з набоями до них, саморобну мисливську рушницю, обріз мисливської рушниці, 3 гранати, 100 грамів пластиду та майже 100 набоїв різного калібру.

Слідчі оголосили затриманим про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до функціонування наркобізнесу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Львів’янин облаштував у власній квартирі лабораторію з виготовлення амфетаміну ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук