Проєкт розробив архітектор Андрій Савчук

У Бурштині презентували проєкт трансформації місцевого водосховища, розроблений архітектором Андрієм Савчуком. На так званому «Бурштинсьому морі» планують облаштувати пляжі та створити мультифункціональний простір зі спортивними майданчиками, алеєю для прогулянок і торговими приміщеннями.

Як повідомив заступник начальника управління євроінтеграції громад і туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко 16 липня, проєкт підготували фахівці університету Короля Данила. Він передбачає капітальний ремонт рятувальної станції на території Бурштинського водосховища, створення туристично-інформаційного центру та мережі локальних надавачів послуг.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

«Ключовим об’єктом стане реконструкція чинної рятувальної станції, яку адаптовано під потреби сучасного пляжного комплексу. Будівля отримала нове планувальне рішення з інтеграцією медичного блоку, навчального класу, спортивної зали, душових, санвузлів, технічних приміщень і номерів для тимчасового проживання. Передбачено другий поверх з оглядовими та медіазонами. Усі рішення базуються на принципах інклюзивності та безбар’єрного середовища», – зазначив Віталій Передерко.

При вході на територію пляжного комплексу спроєктовано туристично-інформаційний центр, який, окрім інформаційної підтримки, слугуватиме тимчасовим укриттям. У ньому розмістяться багатофункціональна зала, торгові та сервісні приміщення, простір для обслуговування туристів та прокат велосипедів і лежаків. На території зони відпочинку зведуть спортивні та дитячі майданчики, кемпінг, прогулянкові алеї та пляж.

Зазначимо, Бурштинське водосховище створене у 1965 році на ріці Гнила Липа для потреб Бурштинської ТЕС, виведеної з ладу після російських обстрілів у березні 2024 року. Площа водосховища – 12,6 км², а максимальна глибина – 8 м, температура води у липні сягає +24°С. У водосховищі, яке місцеві називають «Бурштинським морем» не рекомендовано купатися, однак це улюблене місце рибалок та віндсерферів.