На Черкащині шукають переможця лотереї із виграшем у ₴17 млн

Оператор лотереї повідомив, що житель Черкащини виграв найбільший лотерейний джекпот від 1991 року

У невеличкому Катеринополі на Черкащині продали лотерейний білет, на який випав виграш на суму у понад 17 мільйонів гривень. Переможець досі не з’явився, і його долею перейнялося майже все селище, повідомило ТСН.

На руки переможець лотереї після вирахування податків має отримати 14,28 млн гривень. Однак уже тиждень щасливець не дає про себе знати.

Новина про ймовірного жителя-скоробагатька дійшла до селищної ради – там сподіваються, що той інвестує гроші в рідне село і вже навіть вигадали, куди ці гроші витратять. «На благоустрій витратимо. Або зробимо тротуари, або зробимо якийсь відповідний внесок, фінансовий, в побудову даху. Ну, багато питань, які можна освоїти», – пояснив селищний голова Іван Гегедош

Жителі Катеринополя новину про виграш сприйняли по-різному. «Бажаємо тій людині, що виграла, щоб вона брала свій виграш і тікала звідси. Бо тут люди злі. Цій людині треба буде сплатити комуналку, і виграшу не буде», – розповів місцевий мешканець.

Переможець має право звертатись по виграш протягом наступних півроку. Щасливець отримає всю суму не одразу, а кількома траншами протягом кількох місяців.

Як повідомило Еспресо, у суботньому тиражі лотереї «Мегалот» №1749 від 2 червня 2018 року було зірвано найбільший лотерейний джекпот за всю історію України - 17,75 млн грн.

Наразі відомо, що ставку було зроблено 31 травня у смт Катеринопіль (Черкаська область) на точці продажу лотерейних білетів у магазині «Канцтовари». Ставка коштувала невідомому наразі гравцеві 70 грн.