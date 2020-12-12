Як діяти, коли є підозра на коронавірус?.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть робити не менше 1 мільйона тестів на коронавірус щомісяця, і для цього тестуватимуть усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання. Про це Степанов розповів на брифінгу 12 грудня.

«Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання – будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз Covid-19...Хочемо робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць», – зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що тестування буде безкоштовним. При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про ПЛР-тести, а й про швидкі тести.

За його словами, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР.

Міністр додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100%. Він розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

За словами Степанова, тестувати на коронавірус планують також усіх контактних осіб.