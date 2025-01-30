Діти опанують базові знання для правильного реагування під час НС

На «Дія.Освіта» з’явився новий освітній серіал про правила безпеки та алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях для порятунку життя. Його створили ДСНС України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки UNICEF Ukraine пише «Освіторія».

У шести епізодах герої серіалу розповідають про різні надзвичайні ситуації: пожежі, небезпеки на воді чи в горах, хімічні і радіаційні загрози та інші небезпеки в час війни. Герої серіалу вчаться користуватися вогнегасниками, поводитися з вибухонебезпечними предметами, збирати розлиту ртуть з термометра тощо.

До кожної серії додаються матеріали та інтерактивні завдання для кращого засвоєння знань. Особливу увагу приділили підтримці ментального здоров’я дітей і дорослих у стресових ситуаціях.

Які навички опанують ті, хто перегляне серіал:

алгоритм дій після виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета;

визначення безпечного місця для перебування під час радіаційної або хімічної загрози;

гасіння на людині одягу, що загорівся;

герметизація приміщення для захисту від радіоактивного пилу чи під час хімічної загрози;

дії людини, яка опинилася під завалами;

добір безпечних продуктів харчування під час радіаційної загрози,

збирання тривожної валізи з урахуванням радіаційно-хімічної небезпеки,

організація укриття у власному домі,

пересування вдома і на відкритій місцевості під час обстрілу,

підготовка запасів продуктів тривалого зберігання та питної води,

планування дій на випадок втрати зв’язку чи розділення членів сім’ї,

техніки самодопомоги та підтримки в стресових ситуаціях.

Серіал доступний українською, англійською та жестовою мовами. Після перегляду серіалу та виконання завдань можна отримати сертифікат, що підтверджує знання алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій.