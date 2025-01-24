Перевагу надаватимуть військовим ліцеям

2025 року уряд виділив 500 мільйонів гривень на заходи протипожежної безпеки в закладах освіти. Кошти для створення безпечного освітнього середовища виділять вибірково. У МОН розповіли, кому надаватимуть пріоритет.

Хто може отримати ці кошти?

Військові ліцеї (військово-морські, військово-спортивні) та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Заклади освіти, що беруть участь в експериментальному проєкті з гарантування безпеки освітнього середовища в умовах воєнного стану.

Умови для закладів, які можуть отримати фінансування

1. Освітній процес здійснюється очно, дистанційно або у змішаній формі.

2. Заклад розташовані в громаді з визначеним рівнем ризику безпеки (дуже високий, високий, помірний чи задовільний).

3. Відсутні пошкодження будівлі.

4. Є зафіксовані порушення пожежної безпеки, усунення яких гарантує засновник.

5. Передбачене співфінансування з місцевого бюджету.

6. Проєкт має охоплювати два або більше напрямів реалізації (засоби пожежогасіння не можуть перевищувати 10% витрат).

7. Завершення всіх робіт до кінця року.

Детальніше, на що саме можна витратити виділені кошти, читайте тут.

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Участь в експериментальному проєкті відкриє пріоритетний доступ до інших субвенцій, наприклад, облаштування укриттів чи встановлення безпекових рамок. Це сприяє комплексному підходу до безпеки в школах.