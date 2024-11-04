В українських школах вже працюють понад 940 інспекторів служби освітньої безпеки

Кабінет міністрів ухвалив постанову про експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах в умовах воєнного стану. Про це повідомило міністерство освіти і науки України.

Для безпечних умов у школах зроблять такі зміни:

упровадження інспекторів служби освітньої безпеки Нацполіції в школі. Їхню роботу оплачуватиме Нацполіція, а не батьки, а облаштуванням робочих місць займаються обласні та міські військові адміністрації,

пропускний режим у школах, щоб не допускати сторонніх осіб та пронесення небезпечних речовин,

безпека дорожнього руху на прилеглій території, зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням.

Головною умовою безпеки, звісно, є укриття, на які з держбюджету виділили 7,5 млрд грн.

Нині в українських школах вже працюють понад 940 інспекторів служби освітньої безпеки. Очікується, що до кінця 2024 року поліцейські охоплять 2000 закладів середньої освіти, у 2025-2026 роках – 3000. Участь шкіл у безпековому експерименті є добровільною, але взяти участь можуть лише ті, де є очний або змішаний формат навчання та щонайменше 200 учнів. Проєкт напрацювали фахівці міністерства освіти спільно з МВС та ДСНС.