На Донбасі затримали чоловіка, який готував теракти під час президентських виборів

Затриманий мав здійснювати терористичні акти та брати участь у масових заворушеннях на території України під час проведення президентських виборів

СуспільствоЮрій Братюк, 10 січня1920

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На Донбасі затримали чоловіка, який готував теракти під час президентських виборів
фото ООС
Громадянина К. було затримано під час придбання чергової партії вогнепальної зброї

У четвер, 10 січня, співробітники СБУ затримали чоловіка, який готував теракти та масові заворушення в Україні під час виборів президента. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

«Громадянин К. діяв за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами та узгоджував свої дії з співробітниками ФСБ РФ (з дислокацією в АР Крим), маючи на меті силову підтримку опозиційних політичних об’єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів», – заявили в штабі.

Військові зазначили, що протягом серпня - січня задокументували випадки придбання чоловіком бойових гранат та 11 пістолетів на загальну суму в понад 5 тис. доларів, збут ним амфетаміну, а також передачу хабаря співробітнику слідчих органів, який мав нанести третій особі тяжкі тілесні ушкодження.

10 січня 2019 р. громадянина К. було затримано під час придбання чергової партії вогнепальної зброї - 3 пістолетів ПМ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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