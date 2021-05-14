Упродовж тижня на Закарпатті триватиме експеримент: за автомобілем швидкої допомоги їхатиме авто патрульної поліції. Таким чином в області фіксуватимуть порушників, котрі не звільняють дорогу медикам. Про це повідомили в МВС.

«Це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях. Неприпустимо, щоб чиєсь порушення правил коштувало комусь життя», – йдеться у повідомленні МВС в Telegram.

Водночас, на офіційному сайті Закарпатської ОДА, повідомляється, що проблему з порушниками розглядали на засіданні Координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Зокрема, перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, в області фіксують випадки, коли машина «швидкої» не може вчасно приїхати на місце транспортної пригоди чи просто дістатися адреси у межах міста.

За його словами, це відбувається тому, що водії не реагують на сигнали і не звільняють дорогу медикам, блокують проїзди чи паркують свої транспортні засоби у недозволених місцях.

Разом із тим, в ОДА наразі не повідомляють, коли саме на дорогах області розпочнеться цей експеримент.