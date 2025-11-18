Для реалізації проєктів залучили фінансування з державного та обласного бюджетів, співфінансування навчальних закладів та донорів

У Дрогобицькому районі створять два сучасні навчально-практичні центри за майже 20 млн грн. Мова про Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж та Бориславський центр професійної освіти.

Як повідомив голова Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк, у Дрогобицькому механіко-технологічному фаховому коледжі функціонуватиме НПЦ за напрямками: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, а також – машинобудування. Вартість проєкту 10,3 млн грн.

У Бориславському центрі професійної освіти діятиме НПЦ ресторанного сервісу, який дозволить залучати сучасні технології до здобуття таких спеціальностей: кухар, кондитер, офіціант та бармен. Вартість проєкту майже 9,6 млн грн.

«Створення навчально-практичних центрів – важливий крок у розвиток профтехосвіти Дрогобицького району. Завдяки гарній навчальній базі та безсумнівно високому професіоналізму педагогічного складу, Дрогобиччина матиме кваліфікованих спеціалістів у цих галузях. Адже такі центри дозволяють студентам здобути актуальні практичні навички й бути конкурентними фахівцями на ринку праці», – написав Степан Кулиняк.