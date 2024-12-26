У мережі кінотеатрів «Планета Кіно» з 26 по 29 грудня показуватимуть документальну стрічку «Маланка та Різдво». Квитки на сеанси можна придбати за донат на збір «Нам тут жити 2.0» від БФ «Повернись живим» і «Київстар». Про це у Facebok повідомив Ukraїner.

У першій частині стрічки розкривають давню традицію маланкування в буковинському селі Іспас, де молодь перевдягається у різних персонажів, ходить від хати до хати та вітає з Новим роком.

На початку 2022 року було знято святкування Маланки на Буковині. Головний герой Дмитро Мазуряк, український музикант, сопілкар гурту Kazka, який виготовляє гуцульські музичні інструменти, уже 15 років поспіль в рідному буковинському селі Іспас продовжує традицію маланкування. Живучи в Києві, Дмитро щороку повертається до рідного краю і влаштовує там свято Маланки. За місяць після зйомок розпочинається повномасштабне вторгнення. Під кінець 2022 року українські військові звільнили значну частину Слобожанщини й Донеччини. Проте мешканці продовжували перебувати під постійними обстрілами, що посилювались взимку. Щоб підтримати жителів сходу та повернути на деокуповані території стародавні українські традиції, молодь з усієї України об'єдналась та поїхала туди вертепувати.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Саме про це розповідає друга частина фільму, коли молодь з усієї країни зібралася разом, щоб підтримати українців, які пережили окупацію. Із побажаннями миру та перемоги колядники ходили від хати до хати в Балаклії та Ізюмі, Тростянці та Охтирці, Малій Рогані та Дергачах.

Зареєструватися та обрати сеанс можна за посиланням на сайті «Планети Кіно».