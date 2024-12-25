Пропонуємо добірку українських фільмів у різних жанрах, які об’єднує тема різдвяних свят. Маємо казку, історичну драму, комедію тощо. Кіно на будь-який смак розповість про українські традиції. Але не лише про них.

«Креденс»

2013, режисер Валентин Васянович

«Креденс» – це різдвяна казка, яка більше схожа на страшний сон. Для того, щоб просто жити і займатись своєю справою, головному герою Оресту необхідно пройти неабиякі випробовування. Чому так влаштоване життя? Чи варто йти на компроміс з самим собою заради міфічних благ? Це головні питання, що турбують героя. Дія фільму відбувається у зимовому Львові.

У головних ролях Андрій Самінін, Ольга Гришина, Михайло Жонін.

«Пригоди S Миколая»

2018, режисер Семен Горов

Українські Карпати, куди родина вирушила на відпочинок. До другокласника Артема напередодні Дня Святого Миколая несподівано з'являється сам Миколай. Насправді, це не святкове диво, а злодій у костюмі чарівника. Хлопчику разом з сестрою-підліткою та місцевою дітворою доведеться проявити справжню сміливість, згуртованість та винахідливість, аби перемогти злодія та врятувати свято.

У головних ролях Максим Лучак, Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко.

«Тільки диво»

2019, режисерка Олена Каретник

«Тільки Диво» – це історія юнака Северина, який, ризикуючи собою, рятує життя батькові. Хлопцю доведеться боротися з фантастичними звірами та поганими хлопцями і здобути перемогу й серце коханої Софії. Події фільму розгортаються в переддень дня святого Миколая, в очікуванні Різдва.

«Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке»

2020, режисер Михайло Костров

Жив якось на світі хоробрий козак, на ім’я Семен (Григорій Бакланов). Серед побратимів він був найвправнішим і не боявся нікого, навіть чорта лисого. Та вся його майстерність на полі бою виявиться не важливою, коли настане час і справді змагатися із Дияволом. Нечисть дуже роздратована через те, що в пеклі ніколи не було жодного козака, бо ж усі вони, боронячи рідний народ та свою землю, ніколи не шкодували крові. А через те і прощалися козакам усі гріхи. Семен потрапляє на той світ і має зробити все, аби не затриматися у пеклі.

Сімейна казка «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» знята за мотивами твору Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». Творча команда фільму перемогла на десятому пітчингу Держкіно та отримала від держави фінансування на зйомки картини. Знімали в Україні, починаючи з березня 2018 року. Режисером стрічки став дебютант Михайло Костров. Головні ролі зіграли Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзуманян.

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«Памфір»

2022, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, на головному фото

Це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому із заробітків. Проблеми у родині змусили його знову взятись за старе. Зйомки тривали у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Їх колорит, справжній, а не туристичний, робить усе, що відбувається правдивим та органічним. І цього неможливо не відчути, навіть не вникаючи в особливості діалекту. Химерні образи Маланки, страшні маски та «пекельні» обличчя створюють бездоганний діалог з реальністю. Де насправді страшніше? Де окопався дідько насправді? У масці чи, може під нею?

До слова, режисер за кілька років до «Памфіра» зняв прекрасний документальний фільм про свято Маланки «Красна Маланка».

«Щедрик»

2023, режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко

Дія фільму відбувається в Івано-Франківську (тоді Станіславі). Події розпочинаються у 1938 році, напередодні ІІ Світової війни. В будинку живуть три родини: українська, польська та єврейська. Головна героїня, вчителька музики Софія, збереже і чужих дітей, і власну доньку Ярославу, яка вірить, що примирити світ можна мелодією «Щедрика». Згодом і сама Софія пропаде десь у Сибіру.

Режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко відома глядачам за фільмами «Казка про гроші» та «Депортація 44-46». У головних ролях знялись Яна Корольова (для неї «Щедрик» став кінодебютом, а згодом її можна буде побачити у картині «Червоний. Без лінії фронту»), Поліна Громова, Джоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Андрій Ісаєнко та інші.