68-річний Мар'ян Лозинський обраний деканом факультету журналістики

У вівторок, 15 квітня, на конференції трудового колективу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка підтримали кандидатуру доцента кафедри теорії і практики журналістики Мар’яна Лозинського на посаду декана факультету. Досі 68-річний Мар’ян Лозинський виконував обов’язки декана.

За інформацією ZAXID.NET, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії і практики журналістики Мар’ян Лозинський був єдиним претендентом на посаду декана факультету. Його кандидатуру підтримали під час відкритого голосування.

Відповідно до процедури, після згоди конференції трудового колективу ректор університету укладає контракт та видає наказ про призначення на посаду декана факультету.

Досі Мар’ян Лозинський виконував обов’язки декана факультету журналістики. Раніше, до 2020 року, він був проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку ЛНУ імені Івана Франка.

У 2020 році Мар’ян Лозинський балотувався до Львівської обласної та міської рад від партії «Батьківщина», однак безуспішно. Перед тим очолював Львівський осередок Аграрної партії України. У 2015 році йшов на вибори до Львівської міськради від «Самопомочі».

Мар’ян Лозинський є батьком колишнього судді Франківського районного суду Богдана Лозинського, звільненого через невідповідність займаній посаді. У травні 2024 року Богдана Лозинського, який на той час займав посаду помічника начальника відділення Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ, викрили на одержанні 5,5 тис. доларів хабара за переправлення ухилянта.

Справу скерували до суду на початку 2025 року. 21 лютого Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання захисника екссудді та зупинив провадження у справі щодо Богдана Лозинського у зв’язку із його мобілізацією до ЗСУ.

Нагадаємо, нещадавно на фукультеті журналістики ЛНУ розгорівся скандал – колишні студентки звинуватили в домаганнях 87-річного професора кафедри зарубіжної преси та інформації Йосипа Лося. Після розголосу професора звільнили з університету.