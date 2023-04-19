Благодійний фестиваль Faine Misto 2023 цьогоріч відбудеться у Львові і збиратиме кошти на підтримку бригади НГУ «Азов», з якою організатори фестивалю співпрацюють від початку війни.

Фестиваль з 2013 року проводили у Тернополі. Однак у 2020 і 2022 його скасовували – через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Натомість були маленькі благодійні заходи – Faine Misto Online та фестиваль у Польщі. Після тривалих переговорів організатори визначили нові дату та локацію для фестивалю в умовах війни – 28-30 липня у Львові, на території !FESTrepublic та у парку «Знесіння». За словами організаторів, з міркувань безпеки прийняти зможуть тільки до 6 тис. гостей. Перелік артистів оголосять згодом.

«20 довгих місяців ми з вами не бачились. За цей час кожен із нас пережив стільки, що декому вистачило б і на декілька життів. Ми множили досвіди, закарбовували моменти на поличці власних життєвих спогадів, багато рефлексували та вчилися новому життю. Прийшов час нам всім про це поговорити», – йдеться у повідомленні.

Головна мета фестивалю – зібрати кошти на підтримку бригади НГУ «Азов», якій команда фестивалю допомагає з матеріальним забезпеченням від початку повномасштабного вторгнення.

«Буде окрема локація від бригади "Азов", де вони розкажуть, покажуть і пояснять, що таке співпраця з Faine Misto. Також зараз ведемо переговори, щоб ті з виконавців, з якими ми співпрацювали раніше і які зараз служать – щоб їх відпустили для участі в наших заходах, щоб люди змогли почути їх історії; щоб могли щось своє переосмислити і зробити певне перезавантаження, щоб з новими силами братися допомагати нашим захисникам», – розповів Максим Черкашин, співорганізатор фестивалю Faine Misto.

Faine Misto – український музичний фестиваль просто неба, що проходив щорічно в Тернополі з 2013 року. Назва походить від назви пісні Братів Гадюкіних «Файне місто Тернопіль», а основною ціллю організатори називають популяризацію серед молоді активного відпочинку та розвиток фестивального руху в Україні.

Минулого року військова адміністрація Тернопільської області не дозволила проводити у офлайн-форматі музичний фестиваль Faine misto, який мав відбутись у Тернополі з 13 по 15 травня. Рішення пояснили тим, що наразі в Україні заборонені масові заходи за участі великої кількості людей.

Фестиваль співпрацює з бригадою НГУ «Азов» від початку війни. За весь організатори закупили для військових автомобілів, техніки, амуніції, спорядження та багато чого іншого на понад 74 млн грн.

Файне Місто завдяки донатам за рік допомогло «Азову» на 74 млн грн

Підтримати бригаду НГУ Азов можна за ось цими реквізитами, а придбати квитки на фестиваль – за посиланням.