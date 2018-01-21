На фінансування Українського інституту у 2018 році виділять не менше ₴20 млн

КультураРоман Ганкевич, 21 січня8290

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На фінансування Українського інституту у 2018 році виділять не менше ₴20 млн
фото МЗС України
На фінансування піде частина з ₴77 млн, які виділені на загальні потреби дипломатії

На фінансування Українського інституту цього року піде частина коштів, виділених на загальні потреби публічної дипломатії. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила перший секретар МЗС, координаторка проекту «Український інститут» Ірина Шум.

За її словами, йдеться щонайменше про 20 мільйонів гривень. «На загальні потреби публічної дипломатії виділено 77 мільйонів гривень, які були минулого року, але цього року вони будуть розподілені по-іншому. В першу чергу це є потреби публічної дипломатії МЗС, але частина з них піде на Український інститут. Зараз я не готова сказати про конкретну цифру, але це однозначно буде не менше, ніж 20 мільйонів гривень», - повідомила Ірина Шум.

Нагадаємо, проект «Українського інституту» - установи, яка презентуватиме сучасну Україну за кордоном, - було презентовано на початку минулого року. Першим кроком до розробки концепції та статуту установи стало вивчення світового досвіду функціонування подібних інституцій в інших державах (Британська Рада, Гете Інститут, Польський інститут, Чеський центр, Австрійський культурний форум, Американський простір тощо), а також консультації з керівництвом іноземних культурних інституцій в Україні.

Як раніше повідомлялося, три пілотні відділення «Українського інституту» планувалося відкрити до кінця 2017 року — у Берліні, Варшаві та Парижі.

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