Тетяна Терен звільнилася з посади директорки Інституту книги

КультураОлег Костюк, сьогодні, 16:402990

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Тетяна Терен звільнилася з посади директорки Інституту книги
фото ЛітАкцент
Тетяна Терен очолила Інститут книги у липні 2017 року

Тетяна Терен написала заяву про звільнення з поста директорки Інституту книги. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У своєму пості Тетяна докладно пояснила, чим Інститут книги займався півроку з моменту її призначення на посаду директора (Терен виграла відкритий конкурс).

Терен вона докладно пояснила про те, з чим зіткнулася у перші дні діяльності Інституту книги. Зокрема, фактично з липня вона займалася організацією діяльності установи, зокрема: реєстрацією установи, ремонтом приміщення формуванням бюджету, а не безпосереднім втіленням запланованих проектів.

Крім цього, Терен розкритикувала урядову програму «українська книга», яка передбачає підтримку держави у видавництві книжок та виділення на цю сферу 125,7 млн грн. На її думку, гроші виділені без попередньо продуманої стратегії.

Крім цього вона описала складні і суперечливі моменти, з якими вона стикалася перебуваючи на своїй посаді, а також результати своєї роботи.

«За ці півроку Інститут книги став офіційно зареєстрованим закладом. У нього є своє приміщення з меблями і технікою, є перші члени команди, і з січня в Інститут можна набирати повноцінний штат за новими окладами, які дозволять залучити професійних керівників відділів», – повідомила Терен.

Найближчим часом повинні оголосити новий конкурс на посаду директора Інституту книги.

Тетяна Терен була призначена на посаду у липні 2017 року.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада схвалила створення Інституту книги в січні 2016 року. Згідно із законом, Інститут книги буде державною установою, яка буде формувати політику держави в сфері культури і мистецтв. Метою Інституту є підтримка книговидавничої діяльності, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури в світі.

У вересні 2016 року в.о. директора став Ростислав Семків. Очікувалося, що він пробуде на цій посаді до січня 2017-го, коли буде проведено конкурс, після чого Інститут повноцінно запрацює. Однак конкурс вдалося оголосити тільки в травні.

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