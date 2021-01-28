Він вимагав від підприємців хабар за безперешкодний відпуск 100 куб. м деревени

На Львівщині на хабарі затримали керівника одного з лісгоспів. За 70 тис. грн він обіцяв посприяти у безперешкодному відпуску деревини.

Як повідомили у Національній поліції України, правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей із підприємців Львівщини, що займаються переробкою деревини. До організації схеми причетний один із керівників лісгоспів Львівської області.

27 січня поліцейські його затримали після того, як посадовець отримав частину хабаря – 42 тис. грн за безперешкодний відпуск 100 куб. м деревени. Раніше він також отримав кілька хабарів на загальну суму 28 тис. грн. Ані в поліції, ані в прокуратурі не уточнюють, про який саме лісгосп ідеться.

Наразі йому готують підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Якщо його провину доведуть, посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням на три роки права обіймати певні посади чи займатися певною, а також конфіскація майна.