Затриманий під час отримання хабара заступник директора лісгоспу

Заступника директора одного із лісгоспів Львівщини затримали під час одержання хабара. За гроші хабарник безперешкодно відпускав деревину. В одного підприємця посадовець вимагав 20 тис. грн неправомірної вигоди, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Під час одержання частини грошей, заступника директора лісгоспу затримали

Посадовця затримали у кафе, коли він отримував вже наступну частину хабара – 12 тис. грн. «Раніше, у грудні минулого року, він отримав у завдаток – 6000 гривень», – повідомили поліцеські.

За даними прокуратури, посадовець вимагав гроші за відпуск деревини та безперешкодне її вивезення з території підприємства. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.