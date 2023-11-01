Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення

Правоохоронці Харківщини затримали 83-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещуванні неповнолітніх у гуртку пішохідного туризму. Чоловік, який викладам у гуртку та був двірником в одному з ліцеїв області, чіплявся до дівчат під час занять, повідомив голова слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у середу, 1 листопада.

За його словами, на початку навчального року 2021-2022 чоловік розбещував 11-річних школярок, які записалися до нього на гурток. Про домагання повідомила одна з дівчаток Шарівського ліцею, а інформацію про розбещення з боку 83-річного чоловіка підтвердили дві її однокласниці, які також стали жертвами викладача.

«Історія виплила назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі. Розповідь дитини шокує та обурює. Дівчинка каже, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди, сідниці та статеві органи. Вона намагалася пручатися, вириватися, але педофіл завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував свої збочення під допомогу», – повідомив Сергій Болвінов.

За даними голови ГУНП, чоловік вчиняв сексуальне насильство над дітьми неодноразово та умисно, попри те, що вони відштовхували його від себе, користуючись відсутністю інших дорослих під час занять у гуртку. Попри заяви постраждалих дівчат, колектив ліцею встали на захист 83-річного чоловіка.

Всупереч протестам викладацького колективу, поліція Харківської області оголосила про підозру керівнику гуртка за ч. 3 та ч. 6. ст. 153 (сексуальне насильство щодо неповнолітніх). Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.