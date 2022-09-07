На Харківщині компанія «Нафтогаз» відкрила нову розвідувальну свердловину

Група «Нафтогаз» відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину. Попередньо, йдеться про поклад 600 млн кубометрів газу, проте потенціал може бути ще більшим.

У прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що місце для буріння визначили за результатами 3D сейсмічних досліджень. Поклад виявили на глибині понад 6000 метрів.

«Добовий дебіт газу свердловини — більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим», – заявили в компанії.

Голова правління «Нафтогаз» Юрій Вітренко зазначив, що геолого-геофізична інформація, яку отримала команда спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини, вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу.

Він зазначив, що відкриті запаси газу є вагомим внеском у енергетичну безпеку країни напередодні, ймовірно, найскладнішого опалювального сезону в історії України.

У повідомленні також зазначено, що «Укргазвидобування» продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, окрім тих, що знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, що у 2017 році на Харківщині було введено в промислову експлуатацію нову свердловину з дебітом понад 1 млн кубометрів газу на добу, що стала на той час найпотужнішою за час незалежності України.