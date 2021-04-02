Вибух повністю зруйнував металевий ангар

На підприємстві з переробки насіння соняшнику на олію у Харкові стався вибух, який повністю зруйнував одну із будівель. Унаслідок вибуху загинула одна людина, ще одна постраждала.

Вибух резервуару в металевому ангарі трапився зранку в п’ятницю, 2 квітня, повідомляє ДСНС. В результаті чого ця будівля була зруйнована.

На місці пожежі виявили тіло 24-річного працівника, ще один 38-річний робітник отримав опіки обличчя – його доправили до опікового центру. Наразі рятувальники продовжують локальні осередки вогню.

За даними поліції, на підприємстві використовували гексан. На території цеху в момент вибуху перебували 5 працівників. Поліцейські відкрили справу за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.