На Херсонщині чоловік нелегально виловив раків та риби на ₴400 тис.

Працівники поліції затримали поблизу с. Забарино Херсонської області чоловіка, який здійснював незаконний виловив живих водних біоресурсів на суму понад 400 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Під час перевірки з’ясувалося, що човен чоловіка не зареєстрований в установленому порядку, документи на нього відсутні, а сам правопорушник в період весняно-літньої заборони здійснює вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову.

У човні громадянина були виявлені 6415 раків, 14 червононопірок, 10 молодих сомів, 733 бички, 3 лині. В якості речових доказів у правопорушника вилучені 17 місинових сіток загальною довжиною 3,5 кілометри та 40 ятерів.

Завданий природному середовищу збиток оцінюється в суму 402 тис грн. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.