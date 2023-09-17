У Шепетівському районі Хмельницької області керівниця відділення банку привласнила понад 5 мільйонів гривень допомоги, яку держава виплатила членам сімей загиблих військових, повідомила в неділю, 17 вересня, Шепетівська окружна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, у 2022-2023 роках керівниця банківської установи, достовірно знаючи про отримання мешканцями Білогірської та Ямпільської територіальних громад грошової допомоги за загиблого військовослужбовця, пропонувала останнім банківські послуги з вигідного обміну гривневих коштів на іноземну валюту з подальшим їх розміщенням на депозитних рахунках банку, а отримавши кошти – привласнила їх. Таким чином, жінка привласнила понад 5 млн грн, які держава виплатила сім’ям загиблих військових.

У суботу, 16 вересня, Шепетівський міськрайонний суд обрав банкірці запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці, з можливістю внести 5 млн грн застави. Їй інкримінують привласнення особою чужого майна, яке було їй ввірене та перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокуратура не повідомляє, в якому банку працює підозрювана.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше в Івано-Франківській області оголосили в розшук депутата сільради, який привласнив 1,5 млн грн, призначених на зарплати вчителям, та зник.