Також троє людей померло від коронавірусу

На Хмельниччині за останній тиждень зафіксували випадок смерті людини від ускладнень грипу. Помер чоловік віком 76 років. Він не мав щеплень. Також за тиждень зафіксували три смерті від ускладнень коронавірусу. За даними фахівців, в області епідпоріг із захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус уже перевищений на 62%, що на 26% більше, а ніж попереднього тижня.

На Хмельниччині впродовж тижня лікарі та епідеміологи зафіксували на 2000 випадків захворювання більше, ніж попереднього, повідомив під час брифінгу 6 лютого головний держсанлікар області Микола Габрикевич. Загалом наразі зареєстровано 12 647 хворих. Найчастіше хворіють діти, найменше – люди старше 60 років.

«Грип дає багато ускладнень. В області маємо один смертельний випадок від цього захворювання. Майже щотижня маємо по три летальних випадки внаслідок “ковіду”. Це люди старше 65 років, і, як правило, невакциновані», – зазначив Микола Габрикевич. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ від грипу помер чоловік віком 76 років. В нього визначили під час досліджень аналізів фрагменти РНК грипу А не субтипованих.

Найбільше випадків грипу та ГРВІ лікарі зафіксували у Хмельницькому районі, найменше – у Кам’янець-Подільському районі. На Шепетівщині, якщо порівняти із попереднім тижнем, ситуація дещо покращилась, додав Микола Габрикевич. Зокрема, у Нетішині, з понеділка, 5 лютого, вже відновили очне навчання. Однак, з 7 лютого, й орієнтовно до кінця місяця освітні заклади Шепетівської міської громади переходять на дистанційну форму навчання через епідситуацію. Раніше такі рішення ухвалили в містах Ізяславі та Славуті.

Загалом в Україні за 4 тиждень епіднагляду зареєстровано 8 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом «Грип». Померли пацієнти віком від 48 до 76 років, у них визначили фрагменти РНК вірусів грипу A не субтипованих. В Житомирській області від грипу померла однорічна дитина, в аналізах якої знайшли віруси грипу A(H1)pdm09, що підтверджено методом ПЛР. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.