На Хмельниччині викрили цех з виробництва підробленого алкоголю зі щомісячним доходом 36 млн грн

Організатори налагодили повний цикл виготовлення підробленого алкоголю: від постачання спирту до виробництва тари

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області поліція виявила цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, виготовленого з етилового спирту молдовського виробництва.

За інформацією поліції, організатор виробництва налагодив незаконний канал постачання етилового спирту з Молдови до Чернівецької області, який доставляли на територію Кам’янця-Подільського.

Окрім фальсифікованого алкоголю, викритий цех також виготовляв паперову тару типу «bag-in-box», в яку в подальшому розфасовувався фальсифікат.

У поліції зазначили, що фальсифікований алкоголь виробництва цього цеху не мав жодних позначень на пакуваннях. Його продавали на ринках області та за її межами. Окрім того, свою продукцію вони продавали невеликим закладам громадського харчування.

«За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток організатора від незаконної діяльності сягав 36 мільйонів гривень», – стверджують у поліції.

Фото поліції

Під час обшуків у цеху правоохоронці вилучили 10 тонн спирту, а також 4300 літрів фальсифікованої горілки та коньяку. Також поліцейські вилучили лінію з виробництва цієї продукції.