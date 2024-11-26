Ярмолинецький районний суд виніс вирок 36-річному військовослужбовцю, який застрелив офіцера. Обвинувачений стверджував, що скоїв злочин у стані афекту, проте експериза це спростувала. За скоєне йому призначили 12 років тюрми, повідомив 26 листопада Хмельницький апеляційний суд.

За даними слідства, зранку 6 лютого 2024 року молодший сержант прикордонного загону отримав у кімнаті зберігання зброї автомат АК-74 з чотирма магазинами та заступив у добовий наряд. Близько 14:00 він побачив у приміщенні штабу свого безпосереднього керівника, з яким був у неприязних стосунках, і пішов за ним до офіцерської їдальні. Перед входом вистрелив у потерпілого з автомата. Від вогнепального поранення офіцер загинув.

Під час судового розгляду справи обвинувачений розповів, що ввечері 31 січня 2024 року начальник побив його та ще одного військовослужбовця. Про те, що сталося тієї ночі, він описав у заяві в прокуратуру, однак спершу хотів усе владнати з керівництвом військової частини. Після розмови командир пообіцяв налагодити стосунки.

За словами обвинуваченого, 5 лютого він зустрів свого керівника, коли той виходив зі штабу. Та зустріч його дуже налякала: він не спав, погано почувався, не міг контролювати свої вчинки. А на ранок його нібито почали переслідувати нав’язливі думки, зокрема, про те, що він має вистрелити в офіцера.

«Суд критично оцінив його показання щодо неадекватного стану й нав’язливих думок. Звернув увагу, що кілька свідків зазначили про те, що обвинувачений того дня був спокійний, врівноважений, неагресивний. За висновком судово-психіатричної експертизи, свідчення про нав’язливі думки він надає з метою захисту, його психічний стан не відповідає будь-якому важкому психічному розладу», – повідомили в суді.

Крім того, експертиза показала, що направлення зброї у бік потерпілого в приміщенні з обмеженим простором на близькій відстані дозволяє зробити висновок про наявність умислу на заподіяння смерті останньому.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, одружений, виховує двох малолітніх дітей, позитивно характеризується, а також позицію потерпілих, які просили про максимальне покарання. За версією правоохоронців, мотивом до вчинення злочину став конфлікт між обвинуваченим і потерпілим.

«Враховуючи наведене, а також те, що загибель [офіцера] стала непоправною втратою для потерпілих та значною втратою для Збройних Сил України, на що вказали у судовому засіданні свідки, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у межах санкції ч. 1 ст. 115 КК України у вигляді позбавлення волі на строк між середнім та максимальним», – йдеться у вироку.

За умисне вбивство молодший сержант отримав 12 років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.