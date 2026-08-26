Археологи досліджують курганний могильник біля Маліївців третій сезон поспіль

На Хмельниччині археологи знайшли скіфське поховання IV століття до нашої ери та бронзову накладку кінської збруї з незвичним для скіфської культури рослинним орнаментом. Знахідки виявили під час розкопок курганного могильника біля села Маліївці. Археолог Віталій Гуцал розповів «Суспільному», що відкриття може змінити уявлення про перебування скіфів на території Поділля.

Бронзову деталь кінської збруї (предмети та ремені, призначені для запрягання, сідлання або керування конями, – ред.) із зображенням десятипелюсткової квітки та крапками навколо археологи знайшли під час дослідження кургану. Віталій Гуцал називає цей орнамент солярним знаком і зазначає, що раніше подібних предметів у скіфських похованнях не знаходили.

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«Для скіфської культури більш характерний звіриний стиль, а такі бляхи вперше виявили в курганах скіфського часу. Це відкриття для скіфології», – розповів археолог.

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Археолог Віталій Гуцал на місці дослідження курганного могильника біля Маліївців (фото Суспільного)

Археологи досліджують курганний могильник біля Маліївців третій сезон поспіль. За словами Віталія Гуцала, цьогоріч в одному з курганів вдалося виявити поховання двох різних періодів.

Спочатку курган спорудили приблизно між 1500 та 1200 роками до нашої ери, у період давньої бронзи. Про це, зокрема, свідчать кераміка комарівської культури та бронзові прикраси. Серед знахідок археолог показав багатовитковий браслет, який міг належати жінці.

Віталій Гуцал також зазначив, що приблизно через тисячу років курган повторно використали для поховання скіфа:

«Частина кістяка втрачена, грабіжники порозкидали його. Лише деякі кістки ми змогли зібрати: тут є кілька хребців, кістки ніг, череп і нижня щелепа. І все це також дасть нам певну інформацію».

Разом із рештками дослідники виявили елементи кінської збруї. Саме вони допомогли датувати поховання IV століттям до нашої ери.

«Я вам покажу цю бляшку, яка була на вуздечці скіфського коня. Це голівка птиці, а саме півника. Частково форма втрачена, але голівку птиці тут добре видно. Саме вона дає змогу чітко датувати поховання IV століттям до нашої ери», – пояснив археолог.

Бронзова бляшка з солярним знаком із кургану біля села Маліївці на Хмельниччині (фото Суспільного)

Окремою знахідкою стала бронзова накладка із десятипелюстковою квіткою. За словами Віталія Гуцала, подібний рослинний орнамент раніше не був відомий серед предметів скіфської культури.

Археолог називає це поховання унікальним для Поділля. Раніше дослідники вважали, що скіфи перебували на цій території переважно у VII–VI століттях до нашої ери, після чого відійшли з регіону.

«Унікальність у тому, що ми знаємо про скіфів, які перебували на цій території, починаючи з VII–VI століть до нашої ери. А про скіфів, які були тут у IV столітті до нашої ери, ми дізналися лише зараз», – розповів Віталій Гуцал.

Знахідки планують використати в роботі Малієвецького історико-культурного музею. Зокрема, там хочуть відтворити окремі елементи знайденої скіфської кінської збруї.

Директорка музею Анастасія Донець розповіла, що музей має власну стайню та утримує коней, тому відтворення давньої збруї допоможе відвідувачам краще уявити, як вона виглядала та використовувалася.

«Ми – чи не єдиний в Україні обласний музей, який утримує коней і має музейну стайню. Це буде дуже добре, тому що дітям, туристам і відвідувачам буде легше пояснити, як це все виглядало колись», – сказала вона.

Дослідження курганного могильника біля Маліївців археологи планують продовжити наступного року.