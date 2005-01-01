На Хмельницькій АЕС стався збій

Реакторна установка перебуває в стані «гарячої зупинки»

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 18:1614760

До теми

На Хмельницькій АЕС стався збій
фото Хмельницької АЕС

Другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для усунення неполадок. Як наслідок, мешканців міста Нетішин, де розташована АЕС, попередили про обмежене теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання) до 9 січня. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт Хмельницької АЕС.

У повідомленні йдеться: «3 січня 2018 року в 1:57, у відповідності з поданою заявкою, енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для усунення пропускання середовища на ущільнюючій поверхні вузла «чохол – блок переміщення» на приводі органів регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ)».

Енергоблок №2 перебуває у стані «гаряче зупинення». Причини порушення встановлюють. У повідомленні також додали, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін. Тим часом 37 тис. мешканців Нетішина попросили економно використовувати теплопостачання.

Додамо, що Хмельницька АЕС розташована в місті Нетішин Хмельницької області. В її складі працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт. Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Рівненська АЕС готується змінити російське ядерне паливо на американське ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук