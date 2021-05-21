Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням

У Калуському районі Івано-Франківської області внаслідок падіння вантажівки в річку загинули двоє осіб, ще одна людина – травмована. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Як повідомили у відомстві, ввечері 20 травня, близько 22:09 в селі Шевченкове, Вигодської ТГ із моста впав у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого знаходилось троє людей.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики. Тіла двох загиблих знайшли і витягли рятувальники, ще один чоловік отримав травми, йому медики надали допомогу.

фото Нацполіції

За попередньою інформацією, що загиблі – водій 1979 року народження, житель села Лолин, і пасажир 1994 року народження, житель села Підліски. Ще одного пасажира 1991 року народження шпиталізували. Його стан не уточнюють.

Причину аварії встановить розслідування. Попередньо: водій не впорався з керуванням і КамАЗ з моста впав у річку.

На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року на Івано-Франківщині вантажівка з лісом впала в урвище. Тоді загинув водій.