Смолоскип пронесли знаменитими червоними сходами

У вівторок, 21 травня, на набережній Круазет у Каннах на знамениті червоні сходи фестивалю підняли олімпійський вогонь. Його ніс паралімпієць Арно Ассумані.

Олімпійський вогонь на Каннському фестивалі з’явився у той вечір, коли відбувалась прем’єра фільму Крістофа Оноре «Мій Марчело» з Катрін Деньов та К’ярою Мастроянні.

Окрім Арно Ассумані вогонь на червоній доріжці супроводжували ще четверо спортсменів, які відзначилися в паралімпійських дисциплінах.

Після трансляції пісні Джонні Холлідея Light the fire Арно Ассумані, паралімпійський чемпіон зі стрибків у довжину 2008 року в Пекіні, почав сходження. Потім його передали Алексіс Ганкуан, золотій призерці з паратріатлону в Токіо в 2021 році, Неля Барбоза, віцечемпіонка Паралімпійських ігор з веслування на байдарках в Японії, і Марі Патуйє, подвійна бронзова медалістка з паравелоспорту в 2021 році.

Смолоскип прибув до Франції з Греції 8 травня. Його запалила олімпійська чемпіонка з танців на льоду Габріела Пападакіс. Вибір цієї французької спортсменки є невипадковим: походження Пападакіс символізує зв'язок між двома країнами. Вогонь доставили до Старого порту Марселя, звідки почалася естафета. Триватиме вона до 26 липня та завершиться на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Дистанція складає 12 тисяч кілометрів.

До слова, Каннський фестиваль називають олімпіадою кіно.