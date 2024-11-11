Кадр з фільму «Глухі коханці»

На кінофестивалі «Темні ночі», що триває зараз у Таллінні покажуть еротичну драму про кохання української біженки та росіянина у Стамбулі. Фільм росіянина Бориса Гуца Deaf Lovers («Глухі коханці») розповість про те, що «українка Соня і росіянин Даня зустрічаються в Стамбулі. Обом бракує грошей на проживання у чужому місті, і обидва не чують. Вони проводять час разом, займаються тим, чим зазвичай молодь – безтурботно гуляють і шукають близькості. Вони закохані. Проте все не так просто, як здається на перший погляд: дівчина з України, а хлопець із Росії, і десь там удома йде війна».

Уже можна подивитись трейлер картини, який починається з розповіді про Бучу, яку слухає головна героїня, яку очікувано грає російська акторка.

Прикметно, що таку картину покажуть у програмі Standing with Ukraine, куда також увійшли також «Сентиментальна подорож на планету Параджанова» Тараса Томенка, «Любий гарний закоханий» Юрія Речинського, «Мишоловка» Сергія Косторного, «Ти – космос» Павла Острікова, «Мирні люди» Оксани Карпович, «Порцелянова війна» Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, «Редакція» Романа Бондарчука, а також «Вторгнення» Сергія Лозниці.

Варто зауважити, що «Глухі коханці» – не перший фільм російського режисера, де він звертається до болючої теми. Кілька років тому він зняв фільм «Мінськ» про протести у Білорусі, що викликало обурення в учасників протестів.

«Білоруси йому закидали, що він узагалі не зрозумів суть протестів, усе перекрутив і показав протестувальників абсолютно позбавленими адекватної мети. Це просто якісь агресивні футбольні фанати або мажори, яким оце тільки побитися з ОМОНом», – пише видання «Антоніна». На коментарі режисер реагував агресивно.

У нинішній ситуації протестують уже українці. Зокрема планує протестувати Конгрес українців в Естонії, проте наразі офіційної інформації не надходило. Проте, як показала ситуація з показами на фестивалях у Венеції та Торонто картини «Росіяни на війні», фестивалі неохоче змінюють програму. Але, на відміну від тих фестивалів, покази у Таллінні закликані підтримати Україну, тож ситуація з «Глухими коханцями» виглядає щонайменше абсурдно.