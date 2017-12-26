На Кіровоградщині адміністрація уранової шахти подала до суду на шахтарів через страйк

Керівництво копальні вимагає визнати страйк неправомірним

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:191330

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На Кіровоградщині адміністрація уранової шахти подала до суду на шахтарів через страйк
фото «Гречка»
Шахтарі копальні «Інгульської»

Адміністрація уранової копальні «Інгульська», що розташована поблизу Кропивницького та належить до ДП «СхідГЗК», подала до суду на майже 100 шахтарів, які в листопаді проводили страйк із вимогами підвищення заробітної плати. Про це пише «Українська правда».

Зазначається, що адміністрація хоче, аби суд визнав страйк 7 листопада незаконним. Керівництво стверджує: шахтарі порушили трудову угоду і законодавство України, яке регламентує гірничу справу.

На думку адміністрації, внаслідок страйку підприємство отримало збитки у 1 мільйон 468 тис. грн. Позов було подано до 94 шахтарів, які брали участь у протесті.

Водночас гірники, які видобувають уранову руду, стверджують, що скористалися своїм правом на протест, адже керівництво відмовилося підвищувати їм зарплату.

«Вони називають це незаконним страйком, а ми – спонтанною акцією протесту. Конфлікт назрівав давно. Нам весь час тільки обіцяли підняти зарплату, але не робили цього. Водночас вимагають план. Але як його виконувати на допотопній техніці, яка постійно ламається?! Умови праці стають дедалі гіршими», – стверджує Дмитро Бондарев, голова осередку Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) на шахті «Інгульська».

На думку гірників, головна мета адміністрації – придушити протестні настрої сьогодні і уникнути їх в майбутньому.

У прес-службі «СхідГЗК» наразі не надали коментарів щодо судового позову до працівників уранової копальні.

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